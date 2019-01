Vamos falar de tabaco?

Quase um ano depois da entrada em vigor da nova lei do tabaco, o Expresso, em conjunto com a Tabaqueira, quer discutir o impacto destas alterações na população portuguesa, bem como os próximos desafios legislativos nesta área.



Os novos produtos de tabaco sem combustão, a regulamentação da sua utilização em espaços fechado e as políticas de prevenção/cessação são alguns dos temas dessa agenda, prioridades onde é decisivo o trabalho feito pelos diferentes grupos parlamentares.



No dia 9 de janeiro, das 9h00 às 12h30, no Auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República, o Expresso vai organizar um evento de balanço sobre esta lei, convidando os diferentes partidos e outros especialistas a analisarem este tema. Uma discussão que pode seguir em direto no Facebook do Expresso e nas plataformas sociais do grupo Impresa. Se quiser assistir presencialmente presencialmente, pode inscrever-se por AQUI.

Entre os convidados para a discussão, entre os políticos e especialistas nacionais convidados, destaque também para a presença de David Sweanor, um dos maiores especialistas de saúde publica a nível mundial e grande responsável pela lei do tabagismo no Canadá.

Conheça os participantes no debate:

David Sweanor

Docente, University of Ottawa Centre for Health Law, Policy and Ethics

José Queiróz

Diretor Executivo, Agência Piaget para o Desenvolvimento

Luisa de Menezes

Vice-Presidente para Regulatory Policy & Strategy, PMI

Mafalda Carmona

Advogada e Professora, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Manuel Cardoso

Subdiretor geral, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Maria Antónia Almeida Santos

Deputada e Porta Voz, PS

Teresa Caeiro

Deputada, CDS-PP