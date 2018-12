Direcionado a um público exigente, o novo Matebook X Pro proporciona uma experiência digital avançada e diferenciadora. Integra tecnologias inovadoras ao nível da experiência de visualização, design, segurança, som e portabilidade, com o objetivo de melhorar a experiência pessoal e profissional do utilizador e ser uma referência no segmento.

O processador Intel (R) Core TM i7 de 8.ª Geração e a placa gráfica NVIDIA GeForce MX 150 conferem-lhe um excelente desempenho a que se junta uma elevada qualidade de construção e uma bateria que “nunca mais acaba”, pois oferece uma autonomia de até 12 horas de reprodução de vídeo.

UMA NOVA DEFINIÇÃO DE NOTEBOOK

As características deste equipamento são um verdadeiro apelo aos sentidos e tornam-no uma alternativa atrativa relativamente aos seus congéneres.

VEJA mais e melhor: uma experiência imersiva inigualável.

Com uma imagem quase sem margem, este é primeiro notebook do mundo com ecrã FullView e resolução 3K. Inovador!

TOQUE com um dedo e navegue com precisão e elegância.

Dois dos trunfos deste portátil estão no seu design ultrafino de apenas 14,6 mm de espessura com um peso de 1,33 quilos e no seu ecrã tátil de 13.9 polegadas com 10 pontos táteis, que permite, por exemplo, fazer scroll ou ampliar imagens sem esforço.

Outra das novidades do Matebook X Pro é o botão de energia One Touch que funciona, como o nome indica, com um toque, o da impressão digital, bastando 7,8 segundo para fazer login ou para “acordar” rapidamente o PC sem ser necessária mais nenhuma outra ação. Prático!

ESCUTE efeitos sonoros ricos e nítidos de todos os ângulos.

O sistema combina quatro colunas quad e uma configuração de frequência dividida Dolby Atmos que minimiza a distorção e capta todos os detalhes para lhe proporcionar uma experiência de som 3D imersiva. Os woofers possuem graves profundos e ressonantes e os tweeters reproduzem agudos nítidos. Surpreendente!

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Do portfólio de portáteis Huawei, o MateBook X Pro é o primeiro a ser disponibilizado no mercado português. Em breve, surgirão as series MateBook D e a MateBook E, um portátil híbrido.