Conheça os vencedores do Prémio REN 2018

Os vencedores do "Prémio REN" serão conhecido a 8 de novembro, numa conferência que se realiza no Hotel Ritz, em Lisboa, a partir das 15h00 e que pode acompanhar em direto no Facebook do Expresso e da SIC Notícias.

A cerimónia conta com a presença, entre outros, do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para participar num debate moderado pelo diretor do Expresso, Pedro Santos Guerreiro, subordinado ao tema " Inovação, ligação às empresas e criação de valor para o país".

Criado em 1995, o Prémio REN tem procurado estar ao lado das transformações e desenvolvimentos que têm moldado o setor da energia nos últimos anos. Após 23 anos de existência, que fazem dele um dos mais antigos na área, o Prémio REN continua a demonstrar o sólido compromisso da REN com o desenvolvimento do setor energético português e com o reforço da cooperação entre as instituições de ensino, o desenvolvimento tecnológico e o tecido empresarial português