Orçamento de Estado 2019: estratégias para crescer

No próximo dia 18 de Outubro, entre as 9h40 e as 12h, vamos discutir as políticas de fiscalidade que atraem o investimento privado, bem como as perspetivas de um maior investimento público em Portugal, naquele que se espera venha a ser o primeiro orçamento em superavit da democracia portuguesa.

Este será o mote para um conjunto de debates que reunirão à mesma mesa empresários, especialistas e agentes dos mais variados quadrantes da economia.

Acompanhe tudo em direto e em exclusivo na página de Facebook do Expresso, dia 18 de outubro, a partir das 9h40.