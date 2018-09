Conheça "Os Nossos Campeões" do vinho. Do Dão e na Beira

Um pequeno-almoço com sabor a vinho. Sem excessos, calma. Só para conhecer o estado da produção vinícola em Portugal e no mundo. Assim vai decorrer a conferência "O Vinho, o Dão, e a Beira" a partir de quinta-feira (20 de setembro), na Quinta da Cruz, em Viseu,que representa mais uma saga no capítulo de "Os Nossos Campeões."

O projeto que junta SIC Notícias, Novo Banco e Expresso para dar a conhecer empresas (nas artes no desporto e na música) que estão a liderar em todo o país faz desta feita uma viagem sobre o vinho. O mote é a apresentação de um estudo sobre os grandes números nacionais e internacionais do sector, seguido de um debate moderado pelo diretor do Expresso, Pedro Santos Guerreiro, com representantes de alguns dos principais nomes da produção regional do Dão.

Estudo cujas principais conclusões poderá conhecer este sábado (22 de setembro) no caderno de Economia do Jornal Expresso. Até lá, fique a conhecer o alinhamento do pequeno-almoço e acompanhe a conferência em direto a partir do Facebook do Expresso e das plataformas sociais do grupo Impresa.

Pequeno-almoço/Conferência

O Vinho, o Dão e a Beira

20 de setembro de 2018, Quinta da Cruz, Viseu

09h00 | Receção dos convidados e pequeno-almoço

09h30 | Abertura: Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu;

Apresentação do estudo: Carlos Andrade, chief economist do Novo Banco

A região do Dão: Arlindo Cunha, CVR Dão

Mesa redonda | Moderação: Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso

António Ramalho, CEO do Novo Banco

Carlos Lucas, Magnum Vinhos

Jorge Monteiro, ViniPortugal

José Matias, Casa da Insua

Pedro Figueiredo, Quinta da Falorca

11h00 | Encerramento