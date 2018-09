Debates sobre inovação começam este mês

Estes encontros, onde juntaremos algumas das pessoas e empresas mais relevantes da nossa economia, pretendem ser momentos de reflexão estratégica para avaliar o futuro em diferentes áreas. Acreditamos que, face aos desafios de inovação com que o país se depara estas pessoas e empresas desempenham um papel fundamental na sua transformação.

A primeira destas conferências terá lugar no próximo dia 19 de setembro na sede da Impresa em Paço de Arcos e será dedicada à “Sustentabilidade e Novos Produtos”.

Para este debate convidámos algumas das empresas que têm liderado a transformação através da inovação e que se juntarão ao Expresso e ao nossos parceiro: a Tabaqueira.

Acompanhe a conferência ao vivo no dia 19 de setembro, pelas 9h30, em exclusivo no Facebook do Expresso.