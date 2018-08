Está a chegar a Cascais um novo estilo de vida

Um projeto raro e inovador numa zona privilegiada

O ONE Living situa-se numa das regiões mais nobres da charmosa Vila de Cascais, a Gandarinha, onde se vive o prestígio e o privilégio de um passado histórico. Com diversas praias a poucos minutos de distância, alguns dos melhores campos de golfe da europa e diversas escolas internacionais, a localização do ONE Living confere-lhe um valor único.

Um estilo de vida sofisticado

O empreendimento divide-se em dois lotes, compostos por 84 unidades que variam entre os T1+1, T2, T2+1, T3 e T4, com áreas entre os 105 m2 e 296 m2. O ONE Living alia o conceito de moradia vertical - proporcionando uma privilegiada qualidade de vida aos seus residentes -, a todas as comodidades e segurança da vida em apartamento.

"Há uma relação muito íntima entre o interior e exterior, criando uma vivência de moradia com toda a segurança associada a um apartamento. Este foi um cuidado que quisemos ter desde o início do projeto", reforça o arquiteto Valsassina.

No ONE Living nada foi deixado ao acaso, e todos os espaços resultam numa harmonia ímpar: salas com duplo pé-direito, terraços em todas as frentes, piscinas e jardins privativos, segurança eletrónica e física 24h, acabamentos modernos e elegantes, rooftops com vista mar, jardins interiores, vistas mar e serra, soluções e materiais sustentáveis, estacionamento e arrumação dedicada.

Quatro conceitos para diferentes estilos de vida, com o mar em pano de fundo

Cada unidade do ONE Living é uma experiência: as Penthouses oferecem múltiplas zonas exclusivas para viver e conviver; as Sky Villas proporcionam a grandeza de uma moradia com a segurança de um apartamento; para quem privilegia um estilo de vida cosmopolita, terá as Urban Residences e finalmente estarão também disponíveis as Garden Villas, onde é explorado o privilégio de viver nos jardins privados de cada unidade.

A proximidade ao mar é um dos principais elementos deste novo empreendimento que ganha vida em Cascais, estando presente em todos os detalhes arquitetónicos do ONE living:

"A relação direta com o mar é um dos principais elementos deste projeto, onde criámos amplas varandas que oferecem vistas nos pisos mais altos, sem perder um caráter intimista nestes espaços exteriores. Houve também uma grande preocupação com a exposição solar, que é privilegiada", afirma Frederico Valsassina, arquiteto responsável.

Espaços exteriores únicos e inspiradores

Viver no ONE Living é também poder desfrutar de mais de 10.000 m2 de zonas exteriores, com diversas zonas de lazer e bem-estar, rodeadas por espaços verdes. As grandes piscinas e jardins, combinados com a excelente localização, fazem do ONE Living um empreendimento de nova geração que marca um estilo de vida.

Uma união perfeita entre os maiores especialistas do mercado

O empreendimento conta com o reconhecido Arquiteto Frederico Valsassina na criação de todos os espaços e com o Arquiteto João Ferreira Nunes no projeto de paisagismo. É um projeto promovido pela Teixeira Duarte Imobiliária. Com o primeiro projeto imobiliário realizado nos anos 70, a Teixeira Duarte consolidou ao longo dos anos um conjunto de competências e serviços em toda a cadeia de desenvolvimento imobiliário. Com mais de 7.000 casas entregues em todo o mundo, a Teixeira Duarte é hoje uma referência no mercado imobiliário. A comercialização, por sua vez, será assegurada pela Porta da Frente Christie’s, líder no mercado há mais de 20 anos na região de Cascais.

“Este projeto é um marco histórico na cidade de Cascais, situado numa das localizações mais premium da região: a antiga Praça de Touros. Todos os espaços foram pensados ao detalhe pelo Arquiteto Valsassina, com construção e acabamentos de topo a cargo da Teixeira Duarte. O ONE Living apresenta um conceito residencial único e raro, renovando e revitalizando a zona em que se insere, a Gandarinha. Para nós, Porta da Frente Christie’s, é um grande privilégio estarmos ligados a este empreendimento que vai marcar o futuro da arquitetura de Cascais”, afirma Rafael Ascenso, diretor Geral da Porta da Frente Christie’s.

Conheça o projeto em http://portadafrente.pt/oneliving/PT/