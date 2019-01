Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Um dia uma pessoa cansa-se e as coisas acontecem. Sabe-se lá porquê. Pelo calor, talvez, que é causa de muitos males. Aquele foi um dia quente e Manuel não se dava bem com o calor. Nem com o calor, nem com as palavras. Pouco falava e, quando o calor era muito, falava ainda menos. De resto, trazia as mesmas botas pretas, cambadas e sujas que usava no inverno, a mesma camisa aos quadrados com o botão de cima aberto, a mesma boina cinzenta. Não mudava de roupa consoante a estação. Ele era ele. Todos o conheciam, embora os que restavam não se lembrassem dele em novo.