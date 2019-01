Os mortos voltam sempre

Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Chegas e, ainda no ferry, alguém te conta a história de Má Kó. Há sempre alguém que conta uma lenda à chegada a um lugar como este. O barco oscila, ao ritmo da história, e sabes que o teu destino está naquelas águas. Então, o que te trouxe até aqui?