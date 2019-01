Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

O que nós, as primas mais novas, gostávamos na prima Matilde era da possibilidade de escândalo e emoção que, em qualquer altura, ela trazia às nossas vidas fundadas no decoro e na previsibilidade. Tão depressa produzia declarações sumptuosas e enigmáticas, como ao anunciar, enquanto expelia o fumo de um cigarro (os slim que ela fumava com a elegância de uma diva do cinema e que, na minha imaginação, tinham uma boquilha, embora toda a gente me diga que ela nunca fumou com boquilha), que iria recolher, por um período de tempo indeterminado, a um convento perto de Castelo Branco por causa de um desgosto de amor, como se fechava no quarto, de onde saía apenas às horas das refeições com um sorriso benevolente de superioridade, a ouvir Barbara e óperas de Verdi no gira-discos e a ler em francês novelas sentimentais e baratas que mandava vir de Paris.