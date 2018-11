Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Filho único, António estava habituado a que os pais esperassem muito dele. De uma forma ou outra, dera-lhes uma série de pequenos desgostos. Nada de desgraças de grande magnitude. Apenas reveses menores, desvios ligeiros que contrariavam os planos que os pais tinham para ele. Tirou o curso de Engenharia Civil, mas, no ano seguinte, foi para uma escola na Margem Sul dar aulas de Educação Visual. O pai, que já tinha tudo apalavrado com um amigo dono de uma empresa de construção, sentiu-se traído.

António sempre tivera jeito para o desenho e nunca largava o bloco e o lápis. Nos intervalos das aulas fazia esboços: janelas, rostos, árvores, pedras. Passaram a chamar-lhe “artista”, no gozo. As miúdas viam-no como um ser de outra espécie. Era um bocado esquisito. Um dia, todos a fumar um charro atrás do pavilhão, António, depois de dar umas passas, petrificou. Os outros pensaram que estava na brincadeira. Durante quase uma hora ficou imóvel, a olhar para o vazio. Quando voltou a si, falou como se nada tivesse acontecido. Era o que os outros chamavam um “grande passado”.