O meu acidente

Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Torneira aberta, barulho da água a correr, já no elevador a sensação de se ter esquecido de alguma coisa, o receio de encontrar a casa inundada ao fim do dia, “porquê tanto barulho hoje”, pensou Isabel ao entrar na sala de professores, mas o barulho, Isabel, é o mesmo de outros dias, “então que gritos são estes”, pensou Isabel, e bebeu rápido o chá arrefecido e mastigou rápido a meia torrada já sem o brilho da manteiga nova e pegou na pasta e foi dar a aula à turma do 9º C, sala D4, pavilhão novo.