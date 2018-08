Azar ao Jogo

Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

O psiquiatra que veio a acompanhar Aparício Vaz após o infeliz sucesso que lhe arruinou os nervos e lhe destruiu a vida declarou, em relatório médico apresentado ao tribunal, que o paciente sofria de “reação de adaptação mista com humor depressivo e ansiedade.” Como todas as pessoas que, mesmo não conhecendo pessoalmente o senhor Vaz, souberam do seu infortúnio pelos meios de comunicação social, também o clínico, apesar de ser homem das ciências e da razão, não ficou insensível ao que só poderia descrever, com todo o rigor científico, como um “azar dos diabos.”

Porém, ao contrário de outros, que realçavam a integridade de carácter de Aparício e a sua aversão ao jogo, o médico, a quem a natureza humana, em todas as suas contradições e peculiaridades, pouco ou nada surpreendia, não duvidava que, no fundo, aquele homem sempre tivera dentro de si o vício que o conduzira, ainda que por estranhos caminhos, à ruína: “reprimir uma pulsão a vida inteira provoca danos muitíssimo superiores a uma pontual cedência. O esforço aplicado na repressão do vício, ao invés de o matar, acalenta-o. Em suma, a história do vosso familiar poderia ter sido diferente se ele tivesse começado a comprar raspadinhas mais cedo”, disse-nos nas imediações da sala de audiências.