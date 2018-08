Noite de Estreia

Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Naquela tarde, após dias de receios, dúvidas e esperanças, embalada pelas canções românticas que passava o dia a ouvir, Rosário tomou uma decisão final.

“De amor eu não morro, o que eu posso é chorar de saudade”, rezava a cantora e, nos acordes de tristeza contínua, nas notas breves e alegres, Rosário escutava a corrente de sentimentos confusos com que se debatia e que a paralisavam. Tinha de avançar. Lá fora, o barulho do motocultivador do vizinho e dos poucos carros que, após a inauguração da estrada nova, ainda passavam por aquele caminho, lembravam-lhe o grande obstáculo que eram os outros. “Mas depois vou tentar refazer minha felicidade.” Porém, ali dentro era só ela. Não havia ninguém para julgá-la, para lhe dar conselhos condescendentes, para lhe incutir os medos que, desde pequena, lhe punham na cabeça e que durante toda a vida arrastara consigo, como um peso morto, um defeito com que se nasce.