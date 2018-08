Pacto de amor

Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral tendencialmente inspiradas numa notícia, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Encontrou-o na rua, frágil como um cãozinho abandonado pela mãe, ou como um recém-nascido num cesto de vime deslizando pelas águas do Nilo, ou como o fruto espontâneo de uma árvore imaginada. Assim apareceu, límpido e virgem, sem mácula, passado ou nome. Perguntou-lhe se precisava de ajuda. Não falava. Levou-o para casa, deu-lhe banho, limpou-lhe as feridas, fez-lhe chá. Abriu a cama, aconchegou-o e ele adormeceu logo. Mal se ouvia a respiração. Não era como outros homens que ela conhecera, amplos, ruidosos, a encherem todas as divisões com os seus barulhos, roncos, gritos, risos, peidos, a ocuparem com os seus corpos e as suas vozes todo o espaço disponível. Esmagavam-na com as suas carências opressivas, até que se libertava deles, incinerava-os, esquecia-os. Este era diferente. Um passarinho.