Hakuna matata (marca registada) para si

É natural que a confusão se instale. Chega-se a Zanzibar, a um qualquer resort turístico desta ilha ao largo da Tanzânia, ali a norte do norte de Moçambique, e por tudo e por nada começa a ouvir-se: “Hakuna matata.” Chega e está cansado? “Hakuna matata.” Não tem troco para gorjeta? O tipo olha sem rancor. “Hakuna matata”. Não há sol e chove? “Hakuna matata”. Vai jantar e a banda toca o quê? ‘Hakuna matatatataaa’. Ora, qualquer pessoa de cultura média sabe que “Hakuna matata” é o mote de Timon ou de Pumba (um deles) na animação “Rei Leão”. A questão que se coloca é: porque é que em Zanzibar estão a usar a frase da Disney para promover o turismo local?

