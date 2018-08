Canal de economia TV Valor arranca em outubro e tem investimento de €2,7 milhões no primeiro ano

Canal, que será inspirado na Bloomberg TV, vai ter no primeiro ano de atividade “um investimento de 2,7 milhões de euros”, disse o presidente executivo e project manager, João Botelho

O novo canal de economia TV Valor, que vai estar disponível no cabo, vai arrancar em outubro e representa um investimento de 2,7 milhões de euros no primeiro ano de atividade, disse nesta quinta-feira à Lusa o presidente executivo. O canal, que será inspirado na Bloomberg TV, vai ter no primeiro ano de atividade "um investimento de 2,7 milhões de euros", disse o presidente executivo e 'project manager', João Botelho.

O projeto conta com o investimento de um grupo industrial do Norte e um parceiro financeiro, cujos nomes não foram revelados.

"Estamos a apontar [o arranque] para outubro", disse o responsável, salientando que a ideia surgiu depois do desaparecimento do Económico TV. "Achamos que havia espaço" para um canal de economia, "muito parecido com a Bloomberg", adiantou o responsável.

O projeto tem uma parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), vai contar com 15 jornalistas, sendo que 10% deste total serão estudantes formados por aquela universidade. Questionado sobre quem vai ser o diretor do canal, João Botelho disse que existe uma 'shortlist', mas não revelou os nomes.

O canal deverá ter uma comissão executiva composta por três elementos, entre os quais o presidente executivo, João Botelho.

Atualmente estão a decorrer negociações com os operadores Meo e NOS. João Botelho explicou que o projeto do canal é "'low-cost' [baixo custo], sustentável e assente em parcerias".

Para o responsável, esta "é altura ideal" para lançar a TV Valor, porque a economia está na ordem do dia.