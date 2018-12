Final nacional em fevereiro

Cinco equipas de estudantes e três de quadros, vão disputar a última etapa do Global Management Challenge 2018.

No próximo dia 4 de fevereiro realiza-se no ISEG a final nacional da edição de 2018 do Global Management Challenge. Vai ser disputada por oito equipas, cinco delas formadas por estudantes e as restantes três por quadros.

A EDP, CGD e IT Sector, contam cada uma com duas equipas na final nacional. O Millennium bcp e o Caisdavilla, vão ser representados por uma cada.

No dia da final as equipas vão ter de tomar cinco decisões de gestão. Na quinta é última decisão vence a formação que tiver obtido o melhor desempenho. A vencedora irá ainda representar o país, na final internacional que se realiza no próximo mês de junho, na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia.