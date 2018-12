Estudantes em maioria

Está em curso a segunda volta do Global Management Challenge, onde mais de metade das equipas em prova são formadas por estudantes

Termina no próximo dia 19 a segunda volta do Global Management Challenge 2018 que está a ser disputada por 63 equipas. Destas, 40 são formadas por estudantes, 20 por quadros e as restantes três são mistas, ou seja, agregam estudantes e quadros.

No que respeita a entidades representadas nesta etapa da competição, verifica-se que a Accenture Portugal e o Millennium bcp lideram com oito formações cada. A Fidelidade conta com seis e a CGD e a EDP com quatro cada. A Staples Portugal, o Sistema Nacional de Garantia Mútua e o Caisdavilla, estão representadas com três equipas cada. A Konica Minolta Potugal, Mindbury, IT Sector, Cetelem, CTT e TAP Portugal, tem duas. Com apenas uma representação estão o IFD, Claranet, Grupo Amorim, IEFP, Indra, ISEG, Universidade Católica Portuguesa, Instituto Politécnico de Santarém, REN, CA Seguros e Zurich. Há ainda uma equipa Alumni, ou seja, formada por antigos participantes do Global Management Challenge.

No dia 17 e no 19, as equipas irão tomar respetivamente a quarta e a quinta e última decisão. Serão então conhecidas as oito equipas que irão disputar a final nacional, no dia 4 de fevereiro do próximo ano, em Lisboa.