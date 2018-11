Primeira volta termina no dia 15

Faltam duas decisões para saber quais as 64 equipas que vão disputar a segunda volta.

O calendário do Global Management Challenge 2018 contempla duas edições da primeira volta. A segunda edição da primeira etapa da prova termina na próxima quarta-feira, dia 15 de novembro, com a tomada da quinta e última decisão.

Entre maio e junho a primeira edição da primeira volta selecionou 32 equipas para a segunda volta. Empresas como a EDP e a CGD, conseguiram que 4 das suas equipas se qualificassem para a próxima etapa. A IT sector, Cetelem, Cais da Villa, CTT, TAP Portugal e Millennium bcp contam com duas cada. A Fidelidade, Grupo Amorim, IEFP, Indra, ISEG, Universidade Católica Portuguesa, Instituto Politécnico de Santarém, REN CA Seguros, Zurich e Sociedade de Garantia Mútua têm para já uma equipa. No entanto e como muitas destas entidades contam com equipas também na segunda edição da primeira volta, é provável que no final desta etapa engrossem a sua presença de equipas na segunda volta.

No dia 13 de novembro as equipas irão tomar a quarta decisão e dois dias depois, a 15, a quinta e última decisão. Será nessa altura que serão conhecidas as 32 equipas que se irão juntar às 32 já selecionadas, para disputarem a segunda volta.