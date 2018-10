Adquirir competências para o futuro

Três alunas de engenharia e gestão industrial, esperam aprender mais sobre gestão com a sua participação no Global Management Challenge.

“Quando soubemos do Global Management Challenge percebemos que seria um ótimo recurso para aprender sobre gestão. Não queremos ficar restritas ao que aprendemos sobre esta área no curso, porque queremos ser profissionais completas e de alto nível, daí termos tido a iniciativa de participar”, explica Carolina Pinto, da equipa Fidelidade/Mpw. Segundo a sua colega de equipa, Filipa Prisco e tal como esperavam “estamos a aprender imenso e cada nova decisão é um novo desafio. Gostamos cada vez mais do caso que estamos a gerir e o nosso crescimento enquanto equipa melhora todos os dias”.

Até agora “a maior dificuldade é, sem dúvida, o grau de interdependência entre todas as decisões de cada etapa. Para nos orientarmos criámos matrizes e dashboards para termos uma perspetiva mais abrangente do caso e consultámos alguns professores para validar a estratégia que temos pensada”, revela o terceiro elemento da equipa, Sara Cláudio.

Para estas alunas da licenciatura em engenharia e gestão industrial do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e no Global Management Challenge aprende-se que “para gerir uma empresa, é preciso 'ter um olho no padre e outro na missa', ou seja, cada decisão tem de ser devidamente analisada antes da implementação porque vai ter implicações noutro aspeto mais ou menos próximo do negócio”. Outra grande lição, contam, é que o trabalho em equipa vale mais do que a soma do trabalho individual. “Temos construído um esforço em conjunto que seria impossível se não estivessemos a trabalhar juntas”, salienta Carolina Pinto.

Com a participação nesta iniciativa as três estudantes acreditam que estão a adquirir competências de trabalho de equipa, tomada de decisão, gestão de tempo e recursos que de certeza vão necessitar quando ingressarem no mercado de trabalho. A nível de competências técnicas há tópicos de gestão que acreditam que também irão aplicar, em maior ou menor grau, tais como, por exemplo, planeamento, estratégia ou análise financeira.