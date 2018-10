A prova na Rússia

O Global Management Challenge chegou a este país há 12 anos. Sergey Ionin conta o que aprendeu com a competição.

Sergey Ionin participou na competição na Rússia por duas vezes e fez parte da equipa que ficou em segundo lugar na final internacional da edição de 2016 que se realizou em abril de 2017, no Qatar. Conta que “não há tempo para adiar tarefas ou entrar em pânico numa final internacional, é preciso cabeça fria, prudência e muita dedicação e é indispensável ter um modelo de previsão”.

Na perceção deste alumnigmc a competição ensina a antecipar eventos e problemas, a resolve-los a tempo e a estabelecer objetivos. Ensina ainda a analisar e examinar as situações de todos os ângulos e a rapidamente implementar e desenvolver soluções. “É como na vida e o mais importante é que ensina a comunicar e a negociar, seja com os colegas ou com outros competidores, já que não existe melhor professor do que a concorrência que lhe irá mostrar as suas fraquezas e como superá-las”, salienta Sergey Ionin.

É por isso que recomenda o Global Management Challenge a jovens estudantes, tendo em conta que na sua opinião esta é “uma ferramenta onde irão testar as suas capacidades, verificar aquilo que são capazes e com isso contribuir para o seu crescimento”.