A competição vista pela China

Dois Alumnigmc chineses contam o impacto que teve na sua vida a passagem pelo Global Management Challenge.

Wang Jiancheng tem 39 anos, é professor na escola de gestão da Universidade de Sun Yat-sen e competiu na China na edição de 2001. Conta que “depois de participar no Global Management Challenge, passei a ter um profundo conhecimento das simulações de gestão. No meu trabalho diário integro-as nos cursos e obtenho bons resultados dos alunos”.

Esta iniciativa portuguesa que está na China há mais de 20 anos teve um impacto positivo na vida de Wang Jiancheng. Graças à experiência na prova, após o término dos seus estudos, foi convidado para dar aulas e acompanhar os universitários que participam no Global Management Challenge.

Com 28 anos, Liu Linhao integrou a edição de 2011 e explica que esta prova lhe deu as bases para iniciar a sua própria empresa, a WeSharing, uma rede para alunos estrangeiros que co-fundou. Revela que “através da competição aprendemos como os vários departamentos de uma empresa comunicam entre si e através da simulação da gestão de uma empresa, começamos a construir as bases para a construção de um negócio próprio”. Pelas oportunidades que esta iniciativa agrega, recomenda-a a outros estudantes.