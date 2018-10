O regresso da primeira volta

Estão 151 equipas a disputar esta nova etapa do Global Management Challenge 2018.

A organização do Global Management Challenge fez algumas alterações ao calendário da competição e este ano a primeira volta conta com duas edições. A primeira edição realizou-se entre maio e junho e a segunda, começou esta semana com 151 equipas.

As formações em prova estão divididas por 32 grupos e após a tomada da primeira decisão de gestão que se realizou esta semana, têm de tomar mais quatro, ao longo das próximas semanas. Na quinta e última decisão e como é habitual, as equipas que estiverem no topo dos seus grupos, serão as selecionadas para a segunda volta que se inicia no final de novembro.

Às 32 equipas que serão selecionadas agora, juntam-se as 32 da primeira edição o que perfaz 64. Serão estas as formações que irão estar envolvidas na segunda volta, divididas em oito grupos. Mais uma vez repete-se o processo e na quinta e última decisão de gestão, as oito equipas que estiverem na liderança dos seus grupos, irão disputar a final nacional que se realiza em janeiro do próximo ano. Dai sairá o vencedor nacional que irá representar Portugal na final internacional que este ano ocorre em junho de 2019, na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia.