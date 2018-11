Economia da partilha promete revolucionar também o imobiliário

Quem assistiu à conferência sobre o futuro do imobiliário, promovida pela Cushman & Wakefield em Portugal, percebeu que este sector dificilmente ficará imune à revolução gerada pelo avanço das tecnologias digitais, pela vulgarização do trabalho à distância, pela competição pelo talento, pela crescente preocupação em torno das alterações climáticas e pela afirmação desta nova economia da partilha que privilegia o acesso a serviços em detrimento da posse de bens.

Basta olhar para as novas gerações que trocaram a estabilidade de uma carreira pela oportunidade de experimentar novos desafios, que trocaram os escritórios pela liberdade de trabalharem a partir de qualquer lado através do computador, que trocaram as chaves da viatura própria por telemóveis que desbloqueiam bicicletas e trotinetes elétricas ou que trocaram a compra da máquina de lavar roupa pelas horas passadas na internet aos sofás das novas lavandarias à americana. Esta revolução na forma como as pessoas vivem, trabalham e consomem já está nas ruas das grandes cidades e vai chegar rapidamente à forma como se utilizam e rentabilizam os seus edifícios, sejam eles de escritórios, logística, residenciais ou de retalho. Resta saber como.

Se os caminhos de ferro permitiram alargar as cidades e se os elevadores permitiram construir prédios cada vez mais altos, difícil é imaginar o potencial disruptivo que a anunciada quarta revolução industrial pode trazer ao sector imobiliário. Uma coisa é certa: a mudança vem aí, quer para proprietários, que passarão a ser prestadores de serviços, quer para inquilinos, que passarão a seus clientes.

Porque a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, o diretor-geral da Cushman & Wakefield em Portugal, Eric van Leuven, convidou quatro oradores a antecipar o que pode vir a ser o futuro do sector. “Queremos debater as tendências futuras que vão ditar a forma como vivemos, trabalhamos, consumimos, passamos tempo e, por conseguinte, como desenhamos, construímos, comercializamos, financiamos e ocupamos o imobiliário”, disse o anfitrião.

Disrupção à vista

“A economia da partilha vai chegar ao imobiliário. Já se começa a ver em cidades como Londres, São Francisco, Nova Iorque, Tóquio, onde o preço do imobiliário disparou, obrigando a repensar toda a maneira de usarmos os edifícios e partilharmos os espaços”, explicou ao Expresso, Richard Pickering.

Este perito, que dirige o departamento de estratégia de futuro da Cushman & Wakefield, antecipa a “servitização” de edifícios habitacionais e de escritórios, com os promotores imobiliários a criarem “ecossistemas” onde comunidades de residentes e de trabalhadores partilham cada vez mais serviços e espaços comuns, desde salas de reuniões a cozinhas, da receção à lavandaria, dos infantários aos ginásios, dos bares aos restaurantes.

Com a afirmação do comércio eletrónico, este perito antecipa a “disneyficação” dos centros comerciais. As famílias já não irão ao shopping por necessidade de ter de ir buscar produtos, mas pelo prazer das experiências que as marcas vão inventar para entreter as famílias e encorajar as vendas.

Secretária é passado

“Estamos a viver tempos exponenciais no que toca a avanços tecnológicos, proliferação de dados e evolução dos padrões de trabalho e os escritórios não estão a acompanhar a mudança”, disse Duncan Swinhoe. Este perito vem da consultora de arquitetura e design Gensler, criadora de espaços tão inovadores como a sede da Gusto (na foto), uma tecnológica de sucesso, em São Francisco, que parece uma enorme sala de estar, onde os funcionários são convidados a deixar os sapatos à porta.

Duncan Swinhoe diz que os escritórios terão de ser mais sustentáveis e flexíveis para enfrentarem os desafios das alterações climáticas e responderem à economia da partilha. Sobretudo, os escritórios terão de ser capazes de atrair os mais talentosos e criar espaços cada vez mais relaxados, desenhados para induzir a criatividade, a produtividade e a inovação das empresas. Daí que defenda que o foco dos escritórios deve estar é nas pessoas, na experiência e no bem-estar de quem lá trabalha.

Tudo pelo telemóvel

Para criar escritórios cada vez mais flexíveis, sustentáveis e atrativos para a geração dos millennials que representará 75% da força de trabalho já em 2025, o diretor de tecnologias de construção da Siemens, Sérgio Rocha, revelou diversas características dos edifícios inteligentes que permitirão minimizar o consumo de energia e melhorar o conforto e a segurança dos edifícios.

“As pessoas querem saber tudo o que se passa à sua volta à distância de um toque no telemóvel” e as novas tecnologias permitirão ao trabalhador usar o seu próprio smartphone seja como credencial para aceder a determinadas alas do edifício, seja para localizar em que sala está o colega que procura, seja para saber dos eventos que estão a decorrer nas instalações, seja para controlar a ventilação ou saber como está o carregamento do carro elétrico.

“Pay as you use”

Nesta economia da partilha, outra tendência avançada pelo perito da Siemens é o “pay as you use”, ou seja, ter espaços de trabalho cada vez mais modulares e flexíveis onde, a qualquer momento, se pode pagar para ter acesso a uma sala de reuniões, por exemplo.

A diretora de investigação e consultoria da Cushman & Wakefield, Marta Costa, fala da “revolução cooperativa” para potenciar o escasso espaço livre em edifícios que devem estar preparados para trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fenómenos como o coworking ou o coliving revelam uma tendência em que os senhorios já não alugaram apenas espaços, mas fornecerão uma série de serviços, tudo incluído nas rendas. “Os proprietários prestadores dos serviços vão criar as suas marcas e os inquilinos serão os seus clientes.”

Nuno Fox

Não estejam preocupados

“Porque é que nunca aconteceu o imposto sucessório no Governo de esquerda?”, perguntou o jornalista Ricardo Costa, na sua intervenção sobre o futuro do imobiliário em Portugal. Mesmo que fizesse todo o sentido em termos ideológicos, certo é que este Executivo socialista, sustentado pelos partidos à sua esquerda, “teve de manter este caminho aberto para atrair investimento estrangeiro, criar emprego e riqueza e apoiar a reabilitação urbana”. É neste contexto que Ricardo Costa diz que “dificilmente” surgirão mexidas fiscais “significativas” que travem o contributo do imobiliário para a economia portuguesa: “As pessoas que trabalham nesta área não têm razões para estarem preocupadas”.

