Trabalhadores devem ter "uma fatia justa do progresso económico", defende a OIT

"Novas forças estão a transformar o mundo do trabalho. As transições envolvidas pedem uma ação decisiva". É desta forma que começa o relatório "Work for a brighter future" da comissão global sobre o futuro do trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgado esta terça-feira.

No documento a OIT constata que fenómenos como os avanços tecnológicos, com a inteligência artificial, a automação e a robótica "vão criar novos empregos, mas aqueles que perdem os seus postos de trabalho na transição podem ser os menos preparados para agarrar as novas oportunidades". Afinal, "as competências de hoje não vão casar com os empregos de amanhã e as competências adquiridas de novo podem ficar rapidamente obsoletas".

Tal como o progresso tecnológico, também a "economia verde" e as alterações demográficas prometem mudar o cenário do mundo do trabalho.

"Temos de aproveitar as oportunidades apresentadas por estas mudanças para criar um futuro melhor com segurança económica, oportunidades iguais e justiça social - e, em última analise, reforçar o tecido das nossas sociedades", defende a OIT no documento,

Como? A organização propõe "revigorar o contrato social" entre Governos, associações patronais e organizações dos trabalhadores. Um contrato que "dá aos trabalhadores uma fatia justa do progresso económico, respeito pelos seus direitos e proteção contra o risco em troca da sua contribuição continuada para a economia".

A OIT destaca que o diálogo social pode desempenhar um papel-chave para garantir a relevância deste contrato na "gestão das mudanças em curso no mundo do trabalho" e propõe uma agenda com várias medidas.

Uma delas é o direito universal à formação ao longo da vida, para permitir aos trabalhadores adquirir e refazer as suas competências. "Governos, trabalhadores e empregadores, bem como as instituições educativas, têm responsabilidades complementares na construção de um ecosistema de formação ao longo da vida eficaz e financiado apropriadamente", salienta a OIT, defendendo que as politicas ativas no mercado de trabalho "Têm de se tornar proativas e os serviços públicos de emprego [como o Instituto do Emprego e Formação Profissional] de ser expandidos".

Para além de defender a necessidade de "implementar uma agenda transformadora e mensurável para a igualdade de género", a OIT propõe também "proteção social universal desde o nascimento até à velhice".

A organização considera que "o futuro do trabalho requer um sistema de proteção social forte e responsivo, baseado nos principios da solidariedade e partilha de riscos, que apoia as necessidades das pessoas ao longo da vida". O que se traduz num "patamar de proteção social que assegura um nivel básico de proteção a todas as pessoas em caso de necessidade, complementado por esquemas de segurança social contributivos, que dão niveis reforçados de proteção".

A OIT quer ainda mais investimento nas instituições do trabalho, para as "fortalecer" e "revitalizar". Instituições que vão desde a regulação e os contratos de trabalho, à contratação coletiva, passando pelos sistemas de inspeção do trabalho.

Estabelecer uma garantia universal do trabalho é outra das propostas da OIT, que defende que todos os trabalhadores "devem gozar de direitos fundamentais, um salário adequado às condições de vida, limites máximos as horas de trabalho e proteção de saúde e segurança no trabalho".