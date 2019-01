Atena lança novo fundo de €75 milhões para apoiar empresas portuguesas

O Atena II dá continuidade ao fundo Atena, totalmente investido, e vai apostar em companhias que necessitem de assegurar a sucessão ou reestruturação

A Atena Equity Partners acaba de anunciar a criação de um novo fundo de investimento com uma capitalização de €75 milhões, o Atena II. O novo fundo de private equity está direcionado a empresas portuguesas com algum grau de maturidade, que necessitem de assegurar a sucessão ou reestruturação, mas também a unidades de negócio e empresas onde os grupos de acionistas pretendam desinvestir (crave-outs).

A sociedade gestora contava já com um fundo totalmente investido e segundo João Rodrigo Santos, partner da Atena Equity, foi o sucesso do primeiro fundo que lançou as bases para o Atena II. "O sucesso do primeiro fundo de investimento que criámos e que nos permitiu concluir o período de investimento em quatro anos e iniciar já a fase de saída com resultados positivos, foi reconhecido pelo mercado, pelo que decidimos lançar um novo fundo para continuar a apoiar o desenvolvimento e transformação do tecido empresarial português".

O capital do novo fundo foi totalmente subscrito por investidores institucionais privados internacionais da Europa e dos Estados Unidos. "A Atena Equity alargou a sua base de investidores participantes nos fundos, fruto da sua estratégia de investimento que se afasta das apostas tradicionais da sua classe de ativos e dos resultados já alcançados no primeiro fundo Atena I", explica.

A sociedade de private equity soma entre as participadas do Atena I empresas como a SIMI, especialista em serviços de engenharia, a metalúrgica ASBW, a Prado Cartolinas da Lousã e as empresas de moldes Tecnifreza, E&T e Planitec. No seu conjunto, as empresas participadas pela sociedade somam vendas entre os €20 e os €100 milhões, 70% das quais asseguradas por exportações para mercados internacionais. Entre os desinvestimentos já concretizados pela Atena Equity Partners está as Páginas Amarelas.

Para o novo fundo, a sociedade está focada em oportunidades em empresas nacionais com volume de negócios superior a €10 milhões, com resultados positivos ou negativos, e em qualquer sector de atividade. O enfoque vai para empresas na área da indústria e serviços empresariais, com vocação internacional.

O Atena II pode investir até €15 milhões por cada oportunidade, sendo que em co-investimento poderá atingir operações de €50 milhões. "Esta flexibilidade permite ao fundo fechar transações muito rapidamente em situações complexas", explica João Rodrigo Santos.