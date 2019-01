FMI volta a cortar crescimento da zona euro, mas não prevê recessão. A culpa é da Alemanha

A zona euro vai abrandar ainda mais em 2019 do que o anteriormente previsto, segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas esta segunda-feira na abertura do Fórum Económico Mundial em Davos. A culpada desta desaceleração maior é a Alemanha, que viu a previsão de crescimento para 2019 cortada em seis décimas, uma das duas revisões em baixa mais elevadas que o FMI fez nesta atualização do World Economic Outlook (WEO) agora publicada.

Os economistas do organismo liderado por Christine Lagarde preveem que o espaço da moeda única cresça 1,6% este ano e não 1,9%, como adiantaram no WEO de outubro, aquando da assembleia anual da organização. O corte de três décimas deve-se à revisão em baixa das projeções para a Alemanha, Itália e França.

No caso da economia liderada por Merkel o corte é muito significativo: de 1,9% previsto em outubro passado para 1,3% agora. Esta revisão era esperada, em virtude da redução brutal do crescimento de 2,5% em 2017 para 1,5% em 2018, noticiada na semana passada pelo organismo federal de estatísticas alemão. No conjunto das previsões publicadas esta segunda-feira apenas a Arábia Saudita viu, também, a previsão para 2019 cortada em seis décimas.

No entanto, um cenário de plano inclinado no crescimento na zona euro, com uma desaceleração ainda maior em 2020, foi posto de lado pelo FMI. O crescimento acelera ligeiramente para 1,7% em 2020. Excluindo Espanha, as outras três grandes economias do euro aumentam o ritmo de crescimento em 2020.

Economia mundial também desacelera

Na esteira do Banco Mundial, o FMI projeta uma desaceleração da economia mundial em 2019 maior do que a anteriormente prevista, mas antevê uma aceleração no ano seguinte. A atualização de projeções cortou em duas décimas o crescimento previsto este ano e em uma décima o projetado para o próximo ano.

As razões desta revisão em baixa prendem-se com o corte aplicado ao crescimento na zona euro e no conjunto das economias emergentes e em desenvolvimento, com destaque para Angola (que tem estado em recessão desde 2016), Arábia Saudita, México, Nigéria e Turquia (caso em que o FMI projeta uma contração significativa).

Segundo as previsões esta segunda-feira publicadas, o ritmo anual da economia mundial abranda para 3,5% em 2019, duas décimas menos do que em 2018, mas acelera para 3,6% no ano seguinte, ainda assim abaixo das taxas registadas em 2017 e 2018. O cenário pessimista de um agravamento mundial em 2020 é, deste modo, colocado de lado.

O FMI não reviu em baixa as previsões que tinha avançado em outubro para os EUA e a China (que em 2018 registou a pior taxa de crescimento desde 1990), os dois países com as maiores economias do mundo. Ainda que não tenham sido alteradas, as projeções apontam para uma desaceleração das duas economias este ano e no próximo. O crescimento norte-americano deverá descer de um pico de 2,9% no ano passado para 2,5% este ano e 1,8% no próximo. No caso da China, Pequim confirmou esta segunda-feira que o crescimento foi de 6,6% em 2018 e o FMI mantém as projeções de uma desaceleração para 6,2% em 2019 e 2020.

Estas previsões podem ser revistas no World Economic Outlook em abril, ou na atualização em julho. Os riscos que o FMI identifica como dominantes podem determinar a correção das projeções num sentido ou noutro.

Se o Brexit for caótico no final de março, se houver uma escalada na guerra comercial a partir de 2 de março, ou se o pacote de estímulos que Pequim já anunciou para este ano na ordem de 6 biliões de yuan (cerca de 800 mil milhões de euros) não surtir os efeitos pretendidos e a perda de gás da economia chinesa se acentuar, se a onda de eurocetisimo (como a designa o FMI) se consolidar após as eleições para o Parlamento Europeu em maio, os economistas de Lagarde poderão ver-se obrigados a rever em baixa. Mas, também, poderá ocorrer o contrário, se estes principais riscos evoluírem num sentido positivo.