Desemprego desce 16% em dezembro, diz o IEFP

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 16,0% em dezembro passado face ao mesmo mês de 2017, mas subiu 1,2% na comparação com novembro, mostram os números esta segunda-feira diviulgados pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional.

De acordo com a Informação Mensal do Mercado do Emprego do IEFP, dezembro fechou com 339.035 pessoas inscritas nos centros de emprego, menos 64.700 que um ano antes.

No desemprego jovem (34.800 pessoas), a descida é de 6,6% face a novembro e de 21,7% face a período homólogo (dezembro de 2017). Já na longa duração, os números do IEFP mostram uma redução homóloga de 23%, mas há uma ligeira subida (0,1%) face a novembro, com o peso deste indicador específico a situar-se nos 43,9%, contra os 44,4% anunciados há um mês atrás e os 47,8% relativos ao ano passado.

A diminuição do desemprego registado face a dezembro de 2017, combina contributos de todos os grupos de desempregados, com destaque para os homens (-18,3%), adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos (-15,3%), inscritos há um ano ou mais (-23,0%), pessoas que procuravam novo emprego (-15,0%) e os que têm como habilitação escolar o 1.º ciclo básico (-21,1%).

Face ao mês anterior, o aumento do número de desempregados, reflete, essencialmente, variações nos indicadores relativos aos homens (+1,8%), à procura de novo emprego (+2,2%), às inscrições com menos de um ano (+2,2%),

A análise dos números mostra que a redução do desemprego é transversal a todas as regiões do país, com destaque para o norte (-19%) e Lisboa (-16,3%) e abarca todos os sectores de atividade, mas regista descidas mais acentuadas na construção (-26,5%), produção de mobiliário, reparação de máquinas e equipamentos e outras indústrias transformadoras (-21,7%), indústria da madeira e da cortiça (-21,6%).



Quanto às inscrições nos centros de emprego, em dezembro, o IEFP tem 40.791 registos, o que representa uma quebra de 0,4% face a 2017 e de 24,2% face a novembro. Mas as ofertas de emprego caíram para 6.171 (-11,6% na comparação com dezembro de 2017 e -34,4% face a novembro último).

A puxar peas ofertas de emprego estão as atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio (30,3%), do comércio por grosso e retalho (12,6%) e da administração pública, educação, saúde e apoio social (8,5%).