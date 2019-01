CGD concedia crédito sem olhar para os riscos das empresas

“As políticas de crédito não concretizam uma relação entre o rating (e eventualmente outros fatores) e a elegibilidade da operação para a concessão de crédito ou limites de exposição”. Esta é uma das conclusões do relatório preliminar da auditoria que a EY fez aos atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2000 e 2015.

O relatório preliminar data de dezembro de 2017 e resultou de um requerimento de março desse ano do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Até hoje o Governo não o divulgou. O documento foi revelado pela comentadora política Joana Amaral Dias na CMTV e expõe as fragilidades da concessão de crédito da CGD ao longo de década e meia.

Nesse relatório a EY nota que “o rating não é um elemento central no desenho das políticas de crédito, nomeadamente não é elemento de elegibilidade para a decisão de concessão”.

O documento diz também que na CGD “não existe um normativo de crédito que estabeleça a monitorização regular do risco das carteiras de crédito”. E que o normativo em vigor no banco estatal “não determina suficientemente a periodicidade mínima de reavaliação dos colaterais por tipo de colateral”.

Um dos períodos que a EY detalha é o de 2006 a 2011. E nessa altura, concluiu a auditora, “o processo de decisão estabelecido não considerava o rating um elemento relevante, mesmo nos pareceres de risco”. A auditora diz que “as decisões eram tomadas sem que o escalão de decisão justificasse a decisão, mesmo quando as propostas dos pareceres de risco não eram acomodadas ou as condições requeridas em normativo não eram verificadas”.

O relatório diz ainda que “estes procedimentos eram agravados pela inexistência de políticas de crédito com objetivos e limites que balizassem as decisões e se constituíssem como uma métrica de controlo”.

A EY recomenda no seu relatório preliminar que as estratégias da CGD “devem materializar-se em políticas de crédito que integrem de forma explícita os ratings / graus de risco e que os relacionem com escalões de decisão de crédito, limites de exposição, níveis de colateralização e pricing das operações”.

Só em sete operações o banco perdeu 580 milhões de euros, revela a auditoria, que também conclui que a instituição concedia prémios aos seus gestores de forma avulsa, mesmo em períodos em que tinha prejuízos.