Bolsa começa a semana em alta

PSI20 ganha 0,50%, em contraciclo com a Europa. Jerónimo Martins é a cotada que mais sobe

A bolsa de Lisboa começou a semana em alta, com o índice PSI20 a ganhar 0,50%, nos 5.093,54 pontos, e a Jerónimo Martins a protagonizar a maior subida no arranque da sessão (+ 3,06%).

Das 18 empresas que integram o principal indicador da bolsa nacional, 12 estão em alta, mas as telecomunicações seguem em baixa: a NOS perde 0,64% e a Pharol cai 0,76%.

Lisboa contraria, assim, a tendência de baixa das principais praças europeias, depois de Pequim ter revelado que o crescimento do PIB chinês desacelerou para os 6,4% no terceiro trimestre de 2018 (6,5% no trimestre anterior),o nível mais baixo desde a crise financeira de 2009. Assim, o crescimento chinês no conjunto de 2018, fixou-se nos 6,6%, o pior registo desde 1990.