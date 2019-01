À procura de uma nova centralidade: o plano dos Açores

Conheça as opiniões dos protagonistas do XIV Encontro Fora da Caixa, projeto da CGD que conta com o apoio do Expresso

"Os Açores ocupam um lugar importante na plataforma continental portuguesa", diz António Nogueira Leite, presidente da Fórum Oceano "Temos que valorizar cada vez mais o nosso peixe", segundo Cíntia Machado, presidente do Conselho de Administração da Lotaçor "Temos os desafios próprios de estarmos em ilhas", lembra Duarte Botelho da Ponte, presidente do Concelho de Administração da Empresa de Eletricidade dos Açores "Os Açores têm um conjunto de ativos muito característicos", garante o economista José Félix Ribeiro "A ultraperiferia dá-nos uma centralidade que em termos turísticos pode e deve ser aproveitada", atira Marta Guerreiro, secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo do Governo Regional dos Açores "O turismo nos Açores é um sector que tem tudo para consolidar-se", garante Romão Braz, vice-presidente do Grupo Finançor