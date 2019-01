Novos hotéis para “fazer negócio no interior”

A aposta no interior vai marcar os investimentos da Vila Galé em 2019. O grupo está a desenvolver projetos para quatro novos hotéis em Portugal e mais dois no Brasil, totalizando investimentos globais de cerca de €90 milhões.

Em Portugal, o grupo tem em carteira projetos para Elvas, Alter do Chão, serra da Estrela e Douro. O hotel de quatro estrelas que o grupo está a fazer em Elvas, e que será um Vila Galé Collection (com 81 quartos, spa, dois restaurantes e espaço de eventos) tem abertura prevista para abril e resulta da reabilitação do Convento de São Paulo, no âmbito do primeiro concurso ganho no Revive (programa lançado pelo Governo para concessões turísticas em património ao abandono).

No Alentejo, a Vila Galé ganhou um outro concurso do programa Revive para um projeto hoteleiro na coudelaria de Alter do Chão. “É um projeto que vai obrigar a um esforço muito grande, pois ninguém passa por Alter e temos de criar motivos para as pessoas lá irem de propósito”, faz notar Jorge Rebelo de Almeida, presidente da Vila Galé.

Os novos projetos estendem-se a Manteigas, onde o grupo está a investir €9 milhões na construção de um hotel de montanha situado no vale glaciar do Zêzere. O Vila Galé Serra da Estrela vai abrir no final de 2019, com 91 quartos, restaurante, spa e piscina exterior aquecida.

No Douro, o grupo está a avançar com um segundo hotel, na Quinta da Amendoeira, cuja primeira fase vai ficar concluída em abril. “Vamos fazer ali vinho do Douro, é um projeto colossal que terá duas etapas. Este ano abrimos o hotel com poucos quartos, além do restaurante, bar e adega”, adianta o hoteleiro. “E em Portugal não vamos ficar por aqui, já andamos a ver mais oportunidades.”

No Brasil, o grupo português está a fazer um hotel em São Paulo, que deverá abrir em 2020, além do Vila Galé Costa do Cacau em Ilhéus, a inaugurar em 2021. “Mas não esquecemos os ativos que temos, e este ano em remodelações devemos gastar mais de €15 milhões”, adianta Rebelo de Almeida, referindo que as remodelações mais profundas incidem nos hotéis do Algarve (Tavira, Armação de Pera, Ampalius ou Náutico), a par de Estoril e Cascais.

Os novos projetos vêm somar-se ao recorde de três aberturas em 2018, ano em que o Vila Galé abriu hotéis em Sintra, Braga e Touros, no Brasil. “O hotel de Braga, que nasceu com a reabilitação de um antigo hospital, é neste momento o mais bem classificado do grupo”, enfatiza Rebelo de Almeida, reforçando a aposta no interior e nas zonas de baixa densidade com a perspetiva de “fazer negócio”. O Vila Galé fechou 2018 com o volume de negócios a subir para €184 milhões, e apesar da ocupação dos hotéis ter recuado 2%, foi compensada pelo aumento de 7% no preço médio.