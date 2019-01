Juros da dívida perto de mínimo histórico

Os juros das obrigações a 10 anos caíram no mercado secundário para 1,582% durante a sessão de sexta-feira, já muito próximo dos mínimos registados em março de 2015 quando foi lançado o programa de compra de dívida pública pelo BCE

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos desceram esta semana para níveis que já não se registavam no mercado secundário desde março de 2015, quando atingiram mínimos históricos perto de 1,5%. O que abre uma janela de oportunidade para os leilões regulares de dívida portuguesa, não estando, ainda, nenhum anunciado pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

No prazo a 10 anos, os juros chegaram a cair para 1,582% durante a manhã da sessão de sexta-feira. Níveis tão baixos só se verificaram entre 12 e 14 de março de 2015, com um mínimo de 1,511% durante a sessão do dia 12 daquele mês. Naquela ocasião, o Banco Central Europeu (BCE) tinha acabado de iniciar o programa de compra de dívida pública dos países do euro no mercado secundário.

O mercado da dívida pública atravessa, de novo, um momento favorável, com os investidores a preverem a continuação de uma política cautelosa por parte da equipa de Mario Draghi à frente do BCE. Não esperam, por isso, ter surpresas desagradáveis na quinta-feira aquando da reunião de política monetária do BCE, a que se seguirá a habitual conferência de imprensa do italiano.

BCE prossegue estímulos, mercado agradece

Apesar do fecho do programa de compra no final de dezembro, o BCE prossegue uma política de estímulos, reinvestindo as amortizações dos títulos que detém em carteira, e garantiu que não mexe nas taxas diretoras – que estão em mínimos - pelo menos até durante o próximo verão.

Com as previsões de abrandamento da economia da zona euro de 2019 a 2021, os investidores anteveem que o BCE travará medidas adicionais de aperto na política monetária, mesmo depois da saída de Draghi em novembro, e que poderá inclusive revisitar o lançamento de novas linhas de financiamento barato à banca. A inflação na zona euro também não descola em direção ao objetivo da política do BCE (abaixo, mas próximo de 2%), tendo descido para 1,6% em dezembro. O excedente comercial da zona euro caiu de 26,8 mil milhões de euros em outubro para 20,3 mil milhões no mês seguinte, segundo os últimos dados disponíveis.

Recorde de procura em operação sindicada

O prémio de risco da dívida portuguesa exigido pelos investidores em relação ao custo de financiamento da dívida alemã caiu 21 pontos-base (0,21 pontos percentuais) desde o final do ano. A própria diferença em relação ao custo de financiamento da dívida espanhola encurtou-se.

O Tesouro ainda não anunciou o primeiro leilão do ano de obrigações. No último, realizado em novembro passado, o Estado pagou 1,908% na dívida a 10 anos. Em leilões de OT a 10 anos, a taxa mais baixa de sempre, de 1,67%, foi paga em maio do ano passado.

No entanto, já regressou ao mercado de dívida obrigacionista lançando, a 9 de janeiro, uma nova linha de OT para servir de referência a 10 anos, tendo pago 1,978%, a taxa mais baixa de sempre numa operação organizada por um sindicato bancário naquele prazo. A procura atingiu um recorde de €24 mil milhões, tendo o Tesouro emitido €4 mil milhões.

Espanha e Alemanha colocaram, esta semana, dívida através de leilões e pagaram juros mais baixos do que em operações anteriores similares.