Tesla vai despedir 3000 trabalhadores

O presidente executivo da Tesla afirmou esta sexta-feira que a empresa vai suprimir cerca de 3000 empregos e alertou para o “caminho muito difícil que tem pela frente” para produzir carros elétricos do Modelo 3 acessíveis aos consumidores.

Numa mensagem enviada esta sexta-feira por email aos trabalhadores da empresa cuja sede é em Paulo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos, Elon Musk, disse que a Tesla vai “eliminar 7% da sua força de trabalho”, cerca de 3.000 postos de trabalho, por causa das dificuldades para produzir as variantes mais baratas do Modelo 3 e conseguir “economias de escala” no seu fabrico.

Elon Musk referiu ainda que a empresa se vê obrigada a “reter apenas os trabalhadores contratados a prazo e com contrato a tempo inteiro” que sejam fundamentais.

Em junho do ano passado, Musk já tinha anunciado o despedimento de 9% dos trabalhados da sua unidade de produção, medida que afetou cerca de 4.100 empregados.

“A Tesla precisa de fazer cortes e ao mesmo tempo aumentar, nos próximos meses, o ritmo de produção e efetuar muitas melhorias" no seu processo produtivo, realçou o fundador da empresa.

E prosseguiu: “Um maior volume e um melhor processo de fabrico são cruciais para que a Tesla atinja as economias de escala necessárias para fabricar o Modelo 3, com uma autonomia de 350 quilómetros, um interior 'standard' e um preço de 35.000 dólares [30.814 euros], uma vez que somos uma empresa viável”.

Desde há mais de um ano que a Tesla não tem conseguido de cumprir as previsões de produção para o Modelo 3, o veículo que Musk quer que seja o carro da empresa para o maior número de clientes, e que atualmente está associado aos veículos elétricos de luxo.

Quando a Tesla anunciou o modelo Model 3, a empresa disse que o veículo custaria 35.000 dólares, um preço competitivo face aos veículos a combustão (gasolina e gasóleo).

Mas, até agora, a Tesla produziu apenas as versões mais caras do Modelo 3, a um preço de 44.000 dólares (38.736 euros).

Os analistas financeiros do setor disseram em diversas ocasiões que "a empresa pode ficar sem liquidez nos próximos meses" devido "à incapacidade de gerar lucros de forma consistente".

A Tesla só registou lucros no terceiro trimestre de 2018, quando alcançou 311,5 milhões de dólares (274,2 milhões de euros).

Musk disse também aos trabalhadores que os resultados do último trimestre de 2018 "serão inferiorres ao do terceiro trimestre do ano passado" e que, em 2018, a Tesla "terá novamente prejuízos".

Até setembro passado, a Tesla teve prejuízos de 1.115,5 milhões de dólares (982 milhões de euros).