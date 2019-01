Há uma empresa em Valongo que faz móveis que mudam de côr

A Jetclass, empresa de mobiliário de Valongo, está a investir 12 milhões de euros para criar novas unidades produtivas e lançar uma gama de mobiliário itech que combina segurança, robótica e domotica. Se as previsões do presidente da empresa se cumprirem, até 2021 a faturação salta de 6,3 para 14,6 milhões de euros.

Mas, investir 12 milhões quando a faturação anual ronda os 6 milhões não é demasiado arriscado? "É ousado, mas temos de assumir riscos. A China e a Turquia, que competem muito pelo preço, vão juntar o design e qualidade à sua oferta na próxima década. Se queremos vencer, temos de estar um passo à frente", justifica Agostinho Moreira, presidente da Jetclass, no dia em que a empresa lança a primeira pedra do seu projeto de expansão industrial, apoiado num financiamento de 7 milhões de euros da União Europeia.

Quando tudo estiver pronto, ainda antes do final do ano, o grupo terá aumentado a área industrial de 7 para 12 mil metros quadrados, reforçando a sua oferta com novos produtos como os móveis tecnológicos com características de segurança e controlo de acessos, móveis com revestimento de folhas de madeiras nobres, melamina, iluminação e estofos com domótica. Especializada em mobiliário neoclássico, clássico, contemporâneo e moderno, que pode ter acabamentos em folha de ouro ou prata, a Jetclass terá, também, "a maior unidade fabril de móveis neoclássicos e tecnológicos da Penísula Ibérica", diz o seu presidente.

Isso significa, por exemplo, que a empresa vai oferecer móveis que podem mudar de cor "como por magia", só em função dos acabamentos e dos efeitos de luz, mas também soluções em que é possível garantir acesso exclusivo a portas e gavetas sem fechaduras nem puxadores, através do toque, e ter, até, relatórios pormenorizados sobre a sua utilização. Depois, o apoio tecnológico e de software aos clientes em todo o mundo será dado a partir de Valongo.

Com as exportações a responderem já por 97% das vendas, em mais de 30 países, a empresa trabalha projetos de hotelaria e residenciais, do Congo ao Dubai, somando na sua lista de clientes nomes como Cristiano Ronaldo ou David Beckham, o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos e príncipes árabes. A marca própria vale, aqui, 20%, mas o grosso da faturação está em projetos à medida, que podem ser chave na mão, para clientes e parceiros internacionais em sectores como a arquitetura e decoração.

Com a ampliação da fábrica, o número de postos de aumenta de 50 para 90. A modernização do equipamento, com soluções automatizada, permitirá aumentar a rapidez e eficácia na resposta a encomendas e será concretizada uma parceria com o INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial para trabalhar as areas de automação e controlo de tecnologias avançadas de fabrico e sistemas mecatronicos complexos.

O projeto de abertura de uma rede de lojas próprias ficou, no entanto para trás, porque ia avançar com um parceiro da Venezuela que desistiu, explica Agostinho Moreira.