Ferrovia. Construtoras espanholas acumulam adjudicações

As construtoras de capital espanhol estão a ganhar avanço nos concursos da ferrovia, lançados pela Infraestruturas de Portugal (IP).

O exemplo mais recente verifica-se nos troços da linha de Évora (Corredor Internacional Sul), com um valor global de 365 milhões de euros, tendo em conta a intenção de adjudicação dos relatórios preliminares.

A armada espanhola espeta duas lanças em três possíveis. A maioria do investimento (70%) segue, por isso, para construtoras espanholas a operar em Portugal . As propostas vencedoras são 30% inferiores aos preços-base.

A exceção Mota-Engil

Nas três empreitadas em jogo, é o campeão nacional Mota-Engil quem salva a honra lusa e surge como exceção à regra espanhola. Vence no troço Freixo-Alandroal, com uma proposta de 75 milhões de euros (o preço de referência é 105 milhões).

A Sacyr, dona da Somague, é a principal beneficiada: lidera a lista na empreitada mais cara (195 milhões de peço base), correspondente à ligação entre Alandroal e a Linha do Leste.

No outro caso (Évora-Freixo), a Comsa, a multinacional catalã que opera em Portugal através do Fergrupo, foi escolhida pelo júri para executar a obra, com uma proposta de 45 milhões.

Nestes concursos, o critério preço (60%) combina com a valia técnica (40%), o que significa que a proposta vencedora nem sempre é a mais barata. Com preços aproximados, a ponderação dos parâmetros de caráter técnico torna-se determinante.

Por exemplo, o preço da Mota-Engil é 700 mil euros superior à de preço mais baixo e a da Sacyr em 1,3 milhões. Cada um destes concursos mobilizou, pelo menos, 11 concorrentes.

A IP não comenta, referindo apenas que os relatórios finais foram entregues esta semana.

O caso Opway/Elevo

Segundo o Expresso apurou, no caso do troço Évora-Freixo (preço-base 65 milhões), a proposta mais vantajosa pertenceu à dupla Opway/Elevo, do acionista Nacala.

Mas, a situação de fragilidade do grupo (a Opway foi afastada este mês da reabilitação da estação de Arroios do Metropolitana de Lisboa) e a dificuldade em apresentar garantias bancárias abriu espaço ao triunfo da Comsa. No preço, haveria ainda uma proposta um milhão de euros mais barata do consórcio da Gabriel Couto, mas que obteve uma menor pontuação final.

Em 2015, a primeira renovação de via no âmbito Ferrovia 2020, (troço Alfarelos-Pampilhosa, da Linha do Norte, fora entregue ao consórcio Opway/DST, uma obra já concluída. Foi, de resto, para atacar o segmento das obras públicas que os acionistas da Elevo tomaram conta da Opway.

Em 2018, os dois concursos principais da ferrovia da IP premiaram a Teixeira Duarte (15 milhões) na linha Elvas-Fronteira e o o consórcio luso-espanhol FCC/Conduril no troço Covilhã-Guarda (52 milhões).

Com o resultado de Évora, as construtoras espanholas representam dois terços do bolo de 500 milhões de ferrovia distribuídos nos últimos anos pelas construtoras.

A IP não forneceu ao Expresso a lista dos concursos adjudicados no âmbito do programa ferroviário, mas consultando o portal Base conclui-se que mesmo nos concursos pequenos dominam a Sacyr (que opera com a Somague e Neopul) e a Comsa.

Um consórcio entre elas surge como adjudicatário (18,2 milhões) da eletrificação do troço Viana-Valença da linha do Minho - o consórcio Somafel (Teixeira Duarte)/Mota-Engil ficara, dois anos antes, com a empreitada idêntica do troço Nine-Viana (15 milhões).

Na linha do Norte, o mais recente contrato (renovação do troço Valadares-Gaia) seguiu para a carteira da Comsa, por 4.2 milhões.

Aquando do lançamento do programa Ferrovia 2020, a Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas (AECOPS) defendeu a maximização de lotes a concurso para reduzir o valor de cada um. Tal política, aplicada nas obras públicas em Espanha, serviria para ajustar os concursos à dimensão das construtoras portuguesas e torná-los menos atrativos para a concorrência estrangeira.