Está fechado o primeiro grande negócio imobiliário do ano e foi protagonizado por espanhóis

O grupo espanhol Merlin Properties acaba de fechar o primeiro grande negócio imobiliário do ano em Portugal.

Pagou 112,2 milhões de euros por dois edifícios de escritórios no Parque das Nações, em Lisboa: o prédio Art’s e a Torre Fernão de Magalhães.

Os ativos em causa estão localizados na principal artéria do Parque das Nações, a Av. D.João II, e totalizam 29.985 metros quadrados (m2). O edifício Art´s, com um total de 22.150 m2 e a Torre Fernão de Magalhães com 7.835 m2. Entre os inquilinos destes edifícios de escritórios contam-se empresas como BNP Paribas, a Huawei, a Sage, a DHL, a Webhelp, a Bold International, entre outras.

O 'apetite' dos investidores pelo Parque das Nações

“Esta transação foi feita com uma yield (taxa de rentabilidade) recorde no Parque das Nações, o que confirma o apetite dos investidores pelo setor de escritórios em Lisboa”, sublinha António Camilo-Alves, responsável pela área de investimento da Cushman & Wakefield, consultora imobiliária que mediou aquele negócio.

O mesmo responsável nota que o Parque das Nações é uma das localizações de escritórios mais procuradas pelos investidores, “justificada por um mercado ocupacional muito forte que se traduz numa desocupação residual. Com esta conjugação de fatores, é sem surpresa que continuamos a observar investidores core a comprar nesta localização”.

Com a aquisição dos edifícios Art’s e Torre Fernão de Magalhães, a carteira de imóveis de escritórios da Merlin Properties na cidade de Lisboa aumentou para uma área superior a 100 mil m2.

Já em 2018 a Merlin destacou-se com um dos maiores negócios em solo português

Na área comercial a Merlin destacou-se, no ano passado pela aquisição do Forum Almada, por 407 milhões de euros, uma das maiores operações imobiliárias de 2018 em Portugal.

A consultora Cushman & Wakefield foi responsável por algumas das mais importantes transações do mercado, em 2918, destacando-se na área de escritórios com a venda da totalidade do Lagoas Park, ou com a compra de nove edifícios na Quinta da Fonte, ambas operações no concelho de Oeiras.

A mesma empresa mediou ainda a maior transação do ano, que foi a compra dos terrenos da Feira Popular à Câmara Municipal de Lisboa por parte da Fidelidade.