China corrige em baixa crescimento da economia em 2017

Em 2017, a China cresceu 6,8%, uma décima abaixo do cálculo inicial

A China corrigiu em baixa o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em 2017, para 6,8%. O cálculo inicial fora de de 6,9%.

O Gabinete Nacional de Estatísticas chinês revelou em comunicado que a economia cresceu 6,8%, fixando o valor do PIB em 82,27 biliões de yuans (10,63 biliões de euros). A diferença retira 636.700 milhões de yuan (quase 81.000 milhões de euros) ao valor anterior.

O cálculo do PIB na China divide-se em duas fases: uma preliminar, divulgada em janeiro de 201, que fixou o crescimento em 6,9%. E outra no final do ano - cujos resultados foram publicados esta sexta-feira.

Os setores que registaram maior redução são os serviços de tecnologia da informação e software (menos 4,2 pontos percentuais), aluguer e serviços para empresas (menos 1,1%) e construção (menos 0,8%).

Outros foram revistos em alta, incluindo o setor imobiliário (1%), alojamento e restauração (0,7%) ou transporte, armazenamento e serviços postais (0,4%).

A revisão foi divulgada três dias depois de a China divulgar o ritmo de crescimento no último trimestre de 2018. Os dados refletiram já tendências negativas na economia do país. O crescimento do PIB terá ficado aquém da meta dos 6,5%.