Quantas vezes entrou num site e esbarrou com a expressão “serviço indisponível”? A Polo IT quer acabar com isso

Se atualmente se afirma e reafirma, nos mais variados sectores de atividade, que os dados são o petróleo do século XXI, é cada vez mais necessário alguém para geri-los e garantir que não falham. É este o papel da empresa brasileira Polo IT, que acaba de abrir operação em Portugal, segundo avança ao Expresso o presidente executivo e diretor de tecnologia, Joaquim Godinho Neto.

“Imagine-se a quantidade de dados necessários para fazer funcionar as instituições no sector governamental, financeiro, industrial, logístico ou hospitalar”, exemplifica o presidente executivo. “No entanto, ouvimos com demasiada frequência expressões como ‘fora de serviço’, ‘sistema lento’, ‘serviço indisponível’...”

“Para que tudo funcione e nada esteja inacessível, a nossa empresa atua na constante monitorização, segurança e administração dos sistemas de dados, conhecidos como bancos de dados, que são o coração dos sistemas informáticos de todas as empresas”, continua. E fá-lo 24h por dia, sete dias por semana.

Criada no Brasil há mais de 20 anos, a empresa brasileira entra agora em Portugal, onde está registada com o nome Intelimonitor - Business Monitoring Unipessoal e não como Polo IT, por já existir no país outra entidade com o mesmo nome. Sediada em Torres Vedras, a empresa quer abrir uma central de atendimento global na Maia (região do Grande Porto), além de apostar em ter alguma presença comercial nas cidades de Lisboa e do Porto.

O objetivo, numa fase inicial, é contratar “cinco quadros, entre operacionais, analistas de negócios e administradores de bancos de dados” para se juntarem ao diretor comercial, que está a montar a operação em Portugal. E no futuro, adianta o presidente executivo, “o plano de contratação seguirá em função da expansão da empresa”.

Da Maia para o mercado europeu

Além do idioma comum, a empresa brasileira entra no mercado português por este ser “um celeiro de empresas de tecnologia” com o perfil da Polo IT e investir “muito em internacionalização de serviços e na informatização das empresas”, explica Joaquim Godinho Neto. E fê-lo de olhos postos na Europa, usando Portugal como porta de entrada.

Sendo uma empresa de engenheiros especializada na administração de bancos de dados - atuando nos sistemas, infraestruturas, processos e administradores -, a operação portuguesa da Polo IT vai estar focada nas médias e grandes empresas de todos os segmentos.

Em 2018, a Polo IT teve receitas de cinco milhões de euros a nível global (e diz ter dez milhões de euros em contratos fechados para este ano) e registou resultados líquidos positivos, que representam 12% da faturação. Mais do que os resultados apresentados no ano anterior, que ficaram em 9% das receitas de quatro milhões de euros.

Com 96 clientes ativos no Brasil, a empresa tem na sua carteira algumas empresas luso-brasileiras. Já trabalhou com “dezenas de clientes de sectores críticos da administração pública e de empresas privadas de referência mundial”, em sectores como a banca, justiça, saúde, logística, hotelaria, educação, entre outros. Na sua carteira de clientes estão nomes como os hotéis Tivoli, Arena Fonte Nova e Banese - Banco do Estado de Sergipe.

Para este ano, os objetivos da Polo IT passam pela “consolidação da operação em Portugal através de parcerias, entrada de novos clientes e envolvimento com a comunidade”, aponta o presidente executivo. A empresa vai investir igualmente na América Latina hispânica e em África, designadamente em Angola. E, “uma vez consolidada a operação, vamo-nos focar noutros países europeus e africanos (PALOPS)”.