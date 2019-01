Netflix alcança os 139 milhões de subscritores

Este barómetro é pouco original mas ajuda a medir o fenómeno: se fosse um país, a Netflix seria a décima nação mais populosa do mundo. A empresa norte-americana comunicou esta quinta-feira que atingiu os 139 milhões de subscritores pagos, conta a CNN.

Nos últimos três meses de 2018, a Netflix adicionou quase nove milhões de subscritores, ultrapassando assim a estimativa que apontava para os 7,6 milhões de novos subscritores para a reta final do ano passado.

Nos Estados Unidos, por exemplo, os consumidores da televisão tradicional já gastam 10% do seu tempo a ver Netflix, conta a BBC. A estação de televisão britânica diz ainda que analistas estimam que a empresa gastou mais de 11 mil milhões de euros em filmes, séries e espetáculos durante 2018, onde estão inseridos os recentemente badalados “Roma”, “Bird Box” e “Tidying Up With Marie Kondo”.

Até março, a empresa norte-americana espera juntar mais 8,9 milhões de novos assinantes espalhados pelo mundo.