Há 15 novos destinos para voar a partir de Portugal. Veja quais são

Atravessar a Europa, indo de Faro a Gotemburgo, viajar de Lisboa a Chicago sem escalas ou do Porto a Brest (em França) passa a ser possível este ano. A partir de abril, mas sobretudo no verão, época alta por excelência, haverá novidades.

Têm sido vários os anúncios de novas rotas por parte de companhias como TAP, Sata, Easyjet ou Ryanair, correspondendo ao forte interesse que o destino Portugal passou a suscitar nos últimos anos. Ainda assim, e como explica a ANA Aeroportos, há ligações que já existem, embora vão surgindo novas companhias a operá-las. E há também rotas que ainda não são servidas no aeroporto em causa ou ligações que nunca foram feitas a partir de Portugal.

Há quinze rotas diretas que estreiam este ano. Na capital surgirão as ligações Lisboa-São Francisco, Lisboa-Chicago, Lisboa-Washington, Lisboa-Montreal (Canadá) e Lisboa-Telavive (Israel), pela TAP, e Faro-Aarhus (Dinamarca) e Faro-Gotemburgo (Suécia), a cargo da companhia escandinava SAS. No Porto surgirá o maior número de novidades, com a Ryanair a voar da “invicta” para Brest e Brive, em França, Alicante (Espanha) e Veneza (Itália). A Level, multinacional anglo-espanhola, fará a ligação Porto-Viena, a Volotea vai operar a rota Porto-Bilbao e a Finnair a linha Porto-Helsínquia.

Contactada pelo Expresso, a Secretaria de Estado do Turismo explica que estas novas rotas “vão consolidar a estratégia de diversificação de mercados, nomeadamente para os EUA e Canadá”, e dar resposta ao crescimento, em particular do mercado americano. “Em 2015 tínhamos 468 mil hóspedes americanos. Em 2017, a capacidade aérea duplicou e ultrapassámos os 790 mil”, acrescenta a mesma fonte. O inverno de 2018/2019, já a decorrer, irá terminar com uma capacidade aérea superior em 3,2 milhões de lugares ao inverno anterior, o correspondente a um aumento de 16%, adianta ainda a secretaria de Ana Mendes Godinho.

MAIS NOVIDADES NO VERÃO

É muito possível que o número de novas rotas em 2019 venha a aumentar. Quando questionada pelo Expresso quanto às novidades para este ano, a ANA sublinha que “só é possível adiantar informação sobre novas rotas (e não rotas que já são servidas no aeroporto em causa) que já tenham sido anunciadas pelas companhias aéreas e que já se encontrem à venda”.

É o caso, por exemplo, da SATA. Fonte oficial diz que, “uma vez que o plano operacional para o verão de 2019 ainda não está totalmente confirmado/aprovado”, a divulgação de novas rotas será feita apenas depois disso. Também a Ryanair terá mais novidades este ano. Esta companhia aérea anunciou que haverá doze novas rotas, onde se incluem as quatro já atrás elencadas, ligações até agora inexistentes. Quanto à época de inverno, que começou em novembro, a companhia afirma estar “a finalizar os horários”.

A TAP já tornou pública a ambição de, nos próximos cinco anos, voar para 40 novos destinos, ao ritmo de cerca de oito por ano. No ano passado, o presidente da companhia, Antonoaldo Neves, disse que “no mapa da TAP” estavam destinos como Chicago, Washington, Dublin, Telavive e São Francisco.

FARO COM 126 NOVAS ROTAS DESDE 2015

As novas rotas refletem também a sobrecarga do aeroporto de Lisboa que, sabe-se agora, demorará cerca de três anos a registar algum alívio, graças ao apoio que virá do aeroporto do Montijo. Ainda que alguma “ginástica” vá permitindo acomodar mais voos, a luta por slots é grande. Há portanto companhias que tinham mercado para aumentar rotas para e de Lisboa mas, não sendo possível, viram agulhas para aeroportos como o que serve o Porto, cidade também muito mais procurada nos dias que correm.

O aumento da procura pelo destino Portugal é inequívoco e significativo. Como recordou o primeiro-ministro no final do ano passado, foram criadas 229 rotas e 285 novas operações aéreas nos últimos três anos. Só o aeroporto de Faro captou 126 destas novas rotas.

O Governo - em particular a secretaria de Estado do Turismo - está a apostar no reforço de pontes com mercados que podem permitir a Portugal reforçar a procura fora dos períodos de época alta, caso do verão, reduzindo o efeito de sazonalidade, e atraindo turistas com poder de compra elevado, caso, por exemplo, dos provenientes da China, Canadá, EUA, Japão ou Índia.