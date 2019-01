Governo diz que despesa do SNS cresceu 12% nesta legislatura

O Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde garantem que o Governo está empenhado no financiamento da saúde, tendo a despesa efetiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) crescido 12% desde 2015. Num comunicado conjunto, os dois ministérios informam que “a despesa efetiva do SNS, de acordo com a informação da conta financeira, deverá atingir em 2018, pela primeira vez desde 2010, um valor de cerca de 10.000 milhões de euros”.

“Este montante constitui um crescimento de 5% face a 2017 e de 12% face a 2015, num aumento superior a 1.000 milhões de euros”, sublinha o Governo no comunicado, depois de no domingo o comentador Luís Marques Mendes ter acusado o Executivo de ter diminuído nesta legislatura as transferências para o SNS.

No seu comunicado as Finanças e a Saúde notam que “a despesa efetiva é o indicador adequado para aferir os recursos utilizados pelo SNS num determinado ano” e que “o indicador de fluxo financeiro do Estado para o SNS, utilizado no relatório recentemente divulgado pelo Tribunal de Contas, inclui aumentos extraordinários de capital dos hospitais do SNS, aplicados em regularizações da dívida contraída”, pelo que não constitui “um indicador do esforço de despesa num determinado ano”.

O Governo refere ainda que a dívida a fornecedores do SNS em 2018 baixará cerca de 50% face a 2017, para um valor abaixo de 500 milhões de euros.

“O reforço da despesa no SNS tem sido a principal aposta do Estado, que se reflete no nível de despesa em toda a Administração Central (AC)”, lê-se no mesmo comunicado.

De acordo com a mesma fonte, as despesas com pessoal do SNS em 2018 foram 17% maiores que em 2015, num incremento equivalente a 597 milhões de euros. Já a compra de bens e serviços na saúde subiu 8%, ou 413 milhões de euros, face ao mesmo ano.