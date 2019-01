Ex-secretária de Estado da Indústria vai liderar investimentos do Fundo para a Inovação Social

A antiga secretária de Estado da Indústria foi escolhida pela ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, para liderar o comité de investimentos do Fundo para a Inovação Social (FIS), integrado na iniciativa pública Portugal Inovação Social, de acordo com um despacho esta quinta-feira publicado em Diário da República.

Ana Teresa Lehmann vai contar com a ajuda de Filipe Santos, professor catedrático de empreendedorismo social na Catolica Lisbon School of Business and Economics e antigo presidente fundador da estrutura de missão Portugal Inovação Social, que será membro do comité de investimentos juntamente com Sofia Santos, coordenadora e professora no curso para executivos de gestão sustentável na Porto Business School.

Susana Ramos, coordenadora da unidade nacional de gestão do Mecanismo Financeiro do Espaco Económico Europeu, assume as funções de presidente do conselho geral, responsável por definir as políticas de alto nível do FIS e pela tomada de decisões de maior importância.

Com um orçamento de 55 milhões de euros, este fundo público financia projetos por duas vias: crédito (dá garantias à banca para conceder empréstimos em condições mais favoráveis) e capital (investe diretamente no capital de PME com projetos de inovação social).

Este é um dos primeiros do mundo, depois da estreia do Reino Unido, destinado a apoiar projetos de impacto e inovação social — ou seja, projetos diferenciados em relação às respostas convencionais que existem para responder a problemas sociais e que geram um impacto positivo em grupos vulneráveis ou na qualidade de vida.