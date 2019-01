Brexit 'duro': Governo quer isentar ingleses de visto e criar corredores especiais nos aeroportos

Se o cenário de um Brexit "duro" se confirmar, o Governo quer garantir que os turistas britânicos em Portugal mantêm as facilidades que têm tido até aqui. Para isso, é proposta a dispensa de vistos para estadas em Portugal até 90 dias, a criação nos aeropostos de corredores especialmente decicados aos britânicos e a manutenção do acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Estas são algumas das medidas do plano de contingência que o Governo está a ultimar, para aprovar ainda esta quinta-feira em Conselho de Ministros. O plano, que ontem já foi apresentado aos parceiros sociais, pretende que "em caso de não acordo, [os ingleses] mantenham, na medida do possível, as atuais condições de viagem".

Uma das preocupações centrais do documento é que os ingleses não se deparem, de repente, com longas filas nos aeroportos para entrar em Portugal, nem fiquem sujeitos aos procedimentos do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, uma questão que ainda esta quarta-feira era sublinhada ao Expresso pelo presidente da Confederação de Turismo de Portugal. É neste contexto que surge a proposta para manter a dispensa de vistos para quem viajar para Portugal até um máximo de 90 dias, e a criação, nos aeroportos nacionais, de áreas ou corredores especialmente dedicados aos britânicos. Isto sem esquecer um tema que é caro aos ingleses: condições facilitadas de transporte para animais de companhia.

O plano de contingência de Portugal para uma saída do Reino Unido sem acordo com a União Europeia também prevê que os ingleses possam utilizar o serviço nacional de saúde e a possibilidade de reconhecimento mútuo das cartas de condução.

O turismo é um tema prioritário do plano de contingência apresentado pelo Governo para fazer face a um Brexit mais 'duro' tendo em conta que o Reino Unido é o principal mercado a trazer turistas externos a Portugal, assegurando mais de 20% do volume global de dormidas no país, com destaque para o Algarve e a Madeira.

Os turistas britânicos têm estado em queda consecutiva em Portugal desde outubro de 2017,apesar de se ter registado uma inversão desta tendência em novembro de 2018, em que os ingleses evidenciaram um crescimento de dormidas de 7,6% comparativamente ao mês homólogo do ano anterior. No acumulado de 2018 até novembro, segundo os ultimos dados do Instituto nacional de Estatística, a queda dos turistas ingleses em Portugal atingiu 8%.