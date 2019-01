Turismo, automóvel e têxtil serão dos mais penalizados por Brexit “duro”

Depois do chumbo do Parlamento Britânico ao acordo delineado entre o Governo de Theresa May e a União Europeia para a saída do país do bloco europeu - o chamado Brexit - de forma ordeira, "há uma situação de incerteza total". Quem o diz é José Maria Brandão de Brito, economista-chefe do Millennium bcp, considerando que "tudo pode acontecer". Incluindo o chamado Brexit 'duro', ou seja, sem qualquer acordo. As probabilidades dos vários cenários "são nesta altura muito equivalentes", defende.

Uma situação de incerteza que deixa em alerta vários sectores da economia portuguesa. Afinal o Reino Unido é o maior cliente turístico de Portugal e é um dos principais mercados das exportações portuguesas de bens, representando 6,3% do total entre janeiro e novembro de 2018 (últimos dados disponíveis).

E levou o Governo a delinear um plano de contingência caso o cenário mais negativo, de um Brexit sem acordo, venha a concretizar-se. Um plano que inclui uma linha de financiamento público de apoio às empresas, de 50 milhões de euros, e que o Executivo de António Costa está a apresentar estar tarde aos parceiros sociais, na concertação social.

"Dada a incerteza do modelo de saída do Reino Unido ('Brexit'), isso pode nos confrontar já este ano com algumas dificuldades ao nível das exportações. O país é um cliente muito importante de Portugal", afirmou Pedro Siza Vieira, ministro adjunto e da Economia, esta quarta-feira, na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, citado pela agência Lusa.

Turismo lidera preocupações

O sector do turismo será um dos mais penalizados por um Brexit 'duro', já que o Reino Unido é responsável por mais de 20% do volume global de dormidas, o que faz do país o principal cliente turístico de Portugal.

Ora, os turistas britânicos têm vindo consecutivamente a caír nas estatísticas portuguesas desde outubro de 2017, em consequência do anúncio da saída do país da União Europeia, mas, sobretudo, devido ao efeito que teve na desvalorização da libra, tornando Portugal mais caro face a outros destinos que emergiram após anos de turbulência, como a Turquia, a Tunísia ou o Egito.

No acumulado de 2018 a queda de turistas ingleses em Portugal atingiu 8% (segundo os últimos dados do INE, até novembro). No entanto em novembro registou-se uma inversão desta tendência, com os britânicos a registar um crescimento de 7,6% em dormidas face ao mês homólogo do ano anterior.

"Já estamos a sentir os efeitos do Brexit", frisa ao Expresso Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal.

Neste cenário, o plano de contingência que o Governo está a preparar, e que vai a Conselho de MInistros já esta quinta-feira, prevê "especificamente a promoção de Portugal no mercado do Reino Unido", revela Francisco Calheiros, que esteve presente na reunião desta quarta-feira na concertação social.

Recorde-se que em entrevista ao Expresso, no final de 2018, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse "estamos, naturalmente, a acompanhar a evolução da situação [Brexit] e a desenvolver várias ações quer ao nível da preparação das empresas, quer ao nível de ações de promoção especiais".

E referiu ter estado em Londes, "com operadores britânicos para este efeito, tendo estado na Sky News, promovendo a mais antiga aliança do mundo como instrumento de estabilidade".

Além disso, a secretária de Estado adiantava que em janeiro iriam realizar-se várias "sessões para preparação das empresas em Lisboa, Algarve e Madeira onde estarão presentes operadores britânicos".

O Algarve e a Madeira são os principais destinos dos ingleses em Portugal, perfilando-se como os mais afetados por um Brexit mais 'duro'. E aqui reside uma das principais preocupações do sector.

"Dos 15 milhões de dormidas de estrangeiros no Algarve, cerca de 40% são de britânicos", frisa Francisco Calheiros. Ora, num cenário de Brexit 'duro', o Reino Unido passará à condição de "país terceiro, com os turistas a terem de passar pelo controlo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para entrarem em Portugal".

Francisco Calheiros deixa o alerta: "Com os problemas que temos nesta altura com o SEF em Lisboa, com longas demoras na entrada de turistas, nem quero pensar o que vai acontecer no Algarve se os britânicos também tiverem de passar pelo SEF".

Exportações de bens em queda

Ao nível das exportações de bens, a tendência de 2018 é negativa. Depois de vários anos consecutivos a crescer, as vendas portuguesas ao mercado britânico recuaram 1,2% entre janeiro e novembro de 2018 face a igual período de 2017, para os 3,386 mil milhões de euros, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A evolução foi penalizada pelas máquinas e aparelhos. Esta categoria de produtos representa a maior fatia das exportações portuguesas para o Reino Unido, com 19,8% do total. E recuou 11,4% entre janeiro e novembro em termos homólogos.

Também outro peso-pesado das vendas portuguesas de bens para terras de Sua Majestade está em queda. Os têxteis e vestuário representam 11% do total e estão a recuar 3,5%, para os 372,4 milhões de euros, segundo os dados do INE.

Os têxteis portugueses estão a sofrer com o Brexit e, só este ano, o sector viu as exportações para o Reino Unido caírem 4% até novembro, para os 372 milhões de euros.

“Esta tendência de quebra que começou a sentir-se logo em 2016, com o referendo, terá duas causas distintas: por um lado temos a desvalorização da libra face ao euro (cerca de 14%) a tirar competitividade às nossas empresas, por outro lado temos o sentimento de inquietação dos consumidores britânicos a ditar uma quebra da procura”, explica Paulo Vaz, diretor-geral da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

Desde o final de 2015, a quebra nas exportações para o Reino Unido passa os 8%. E o mercado britânico, no terceiro lugar do ranking dos clientes dos têxteis made in Portugal até então, desceu para a quarta posição em 2016, ficando, agora, atrás de Espanha, França e Alemanha, com uma quota de 8%.

As empresas sentem a mudança e as dificuldades, mas não desistem. “Nunca fizemos tantas feiras nem tivemos tantas empresas a trabalhar o mercado do Reino Unido”, refere Manuel Serrão, CEO da Selectiva Moda, associação vocacionada para a internacionalização dos têxteis nacionais, sublinhando que a fileira, este ano, participa em 10 feiras no Reino Unido (mais quatro do que no ano passado).

“As empresas estão proactivas e acreditam no potencial do mercado”, diz Serrão. Paulo Vaz acrescenta: “as empresas têxteis portugueses não têm medo nem querem desistir do Reino Unido e estão a trabalhar para segurar os seus clientes, a sua posição no país”.

No top três dos principais produtos exportados por Portugal para o Reino Unido, a exceção é mesmo o material de transporte, que ocupa a segunda posição, com 18,7% do total, e que regista um crescimento de 12,1% entre janeiro e novembro de 2018 em termos homólogos.

Uma categoria onde a indústria automóvel (incluindo os componentes) representa mais de 98% do total e que está a crescer 11,7% nas vendas para o Reino Unido. Uma evolução positiva que será, certamente, penalizada, caso o sector passe a sofrer uma pauta aduaneira pesada para entrar em terras de Sua Majestade.