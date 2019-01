Startup Lisboa e Bright Pixel criam parceria para startups tecnológicas

A Startup Lisboa e a Bright Pixel assinaram esta quarta-feira de manhã um protocolo para uma parceria entre as duas instituições, com o objetivo de uma maior colaboração no apoio às startups com modelos de negócio B2B (business to business), ou seja, startups que vendem produtos ou serviços a outras empresas (e não ao consumidor final).

Na prática, a incubadora da cidade de Lisboa e o estúdio que desenvolve e investe em projetos disruptivos desde a ideia à fase de crescimento vão passar a selecionar em conjunto as startups a incubar por parte de cada uma das organizações. Além disso, serão disponibilizados especialistas da Bright Pixel para as mentorias dadas às startups incubadas na Startup Lisboa.

O objetivo é o de apoiar essencialmente startups na área do retalho, telecomunicações, cibersegurança e tecnologias emergentes (como a blockchain, inteligência artificial e outras).

“Acreditamos que os players do ecossistema empreendedor nacional devem cooperar e trabalhar articulados para o sucesso das startups” explica ao Expresso Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa. “Embora focada nas áreas da tecnologia, comércio e turismo, a Startup Lisboa apoia startups em várias áreas e setores de atividade. Esta parceria com a Bright Pixel vai permitir reforçar o networking, o acesso a mentores altamente qualificados e as sinergias ao nível do acesso a investidores por parte das startups.”

A parceria entra em ação nos dias 21 e 23 de março com a presença da Startup Lisboa no evento de tecnologia Pixels Camp, organizado pela Bright Pixel no Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa.

“Num ecossistema tão pequeno e novo como o português, mas com muita vontade e ideias de centenas de empreendedores, estas sinergias são muito positivas para o seu desenvolvimento e crescimento. Queremos dar às startups portuguesas as ferramentas de que necessitam para prosperarem.”, explica Celso Martinho, presidente executivo e fundador da Bright Pixel. “Esta parceria vem oficializar uma relação que a Startup Lisboa e a Bright Pixel já tinham vindo a desenvolver nos últimos tempos.”

“Temos a certeza de que esta parceria irá trazer enormes benefícios para ambas as entidades e sobretudo para os empreendedores e startups nestas áreas e sectores”, afirma Miguel Fontes, director executivo da Startup Lisboa.