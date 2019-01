Santander deixa cair novo presidente por causa de salário mílionário

A nomeação de Andrea Orcel para a presidência executiva do Santander foi cancelada. O banco liderado por Ana Botín voltou atrás na nomeação de Orcel depois de meses de negociação. Tudo se resume ao salário que o Santander teria de lhe pagar: uma compensação devida a salários acumulados relativos ao banco onde trabalhava, UBS. Ou seja 50 milhões de euros, valor muito acima do que o banco espanhol tinha estimado, referiu o jornal Cinco Dias.

Orcel foi anunciado para a presidência em setembro de 2018. Agora, em comunicado enivado ao regulador do mercado espanhol, o Santander diz ser "inaceitável para um banco como o Santander suportar este custo", e, como tal o conselho de administração "considera que não seria adequado manter esta nomeação" .

E justifica: "Nos últimos meses foram mantidas negociações sobre os termos de saída de Orcel da entidade onde trabalhava (UBS) e ficou agora claro que o custo para o Santander relativamente à compensação pelo seu trabalho nos últimos sete anos se traduziria num montante bastante superior em relação ao que foi previsto pelo grupo".

Recorde-se que Andrea Orcel iria substituir José António Alvarez na presidência executiva do Santander, mas depois do volte-face Alvarez irá acumular as funções de CEO com as de vice-presidente da administração temporariamente, ficando sem efeito a nomeação de Orcel.