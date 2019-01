Portugal coloca €1,8 mil milhões a taxas negativas

Na primeira emissão de dívida de curto prazo em 2019, o Tesouro colocou esta quarta-feira 1775 milhões de euros em bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses, pagando taxas ainda mais negativas que nas emissões anteriores em 2018

O Estado regressou esta quarta-feira ao mercado de dívida para colocar €1775 milhões em Bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses tendo pago taxas ainda mais negativas do que nas operações anteriores em 2018.

Foi a primeira emissão do ano de dívida de curto prazo pelo Tesouro e a segunda operação de mercado depois da colocação de €4 mil milhões na semana passada através do lançamento de uma nova linha de Obrigações do Tesouro a 10 anos organizado por um sindicato bancário.

A 6 meses, o Tesouro pagou -0,399% pela colocação de €500 milhões; e a 12 meses emitiu €1275 milhões pagando -0,36%. A procura foi respetivamente de 2 vezes e 1,8 vezes a oferta.

“Apesar da procura ter sido inferior às colocações anteriores, há que realçar a diminuição das yields, a 6 meses para quase -0,4%, a taxa que o Banco Central Europeu paga pelos depósitos, e a 12 meses para -0,36%. Demonstra a confiança no mercado de dívida portuguesa, na economia nacional e num abrandamento da inversão da política monetária do BCE”, refere Filipe Silva, diretor de Gestão de Ativos do Banco Carregosa.