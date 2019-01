Eduardo Catroga: “O Estado encheu os cofres com a privatização da EDP. O que fez ao dinheiro não sei”

O ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, Eduardo Catroga, defendeu esta quarta feira na comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia que, se houve benefícios no sector elétrico, foi o Estado que se apropriou deles através dos encaixes das privatizações.



"O Estado arrecadou ao longo das oito fases de privatização da EDP 10 mil milhões de euros, que, capitalizados, seriam hoje 13 mil milhões de euros, mais do que o valor em bolsa atual da empresa. O Estado encheu os cofres com a privatização da EDP. O que fez ao dinheiro, não sei", declarou o ex-ministro das Finanças aos deputados, lembrando que parte desse encaixe resultou da projeção de 'cash flows' com base em contratos de venda de energia de longo prazo criados em 1996.



Na sua intervenção inicial, o ainda membro do Conselho Geral da EDP disse que "a empresa acabou por perder dinheiro com a transformação dos CAE (contratos de aquisição de energia, criados em 1996) em CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual, implementados em 2007)".



E, sustentou Catroga, se houve vantagens para a EDP elas resultam da criação dos CAE em 1996, quando o Estado era acionista a 100%. "Mesmo que houvesse um deltazinho em 1996, quem beneficiou? O Estado acionista", apontou.



Catroga lembrou, ainda, que no que respeita à extensão das concessões do domínio hídrico (pelas quais a EDP aceitou em 2007 pagar 759 milhões de euros), a Comissão Europeia validou, numa investigação concluída em 2017, os termos e avaliações que resultaram naquele acordo.



"A Comissão Europeia matou tecnicamente a falsa questão das chamadas rendas excessivas. E, se está tudo correto, não há favorecimentos, nem base para corrupção ativa ou passiva. O assunto está mais do que esclarecido técnica e juridicamente", comentou.